Экономист о влиянии на РФ узбекско-казахского "Зеленого коридора"

По данным Комитета по статистике Узбекистана, Казахстан занимает третье место среди государств-партнеров республике по экспорту (7,4% от общего объема). Кроме того, на северного соседа Узбекистана приходится наибольший объем экспорта плодоовощной продукции (140 тысяч тонн за первые четыре месяца текущего года). По итогам переговоров Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева стороны договорились в ближайшее время увеличить товарооборот с нынешних 3 миллиардов долларов в год до 5 миллиардов.

По словам российского эксперта, реализация упрощенного таможенного оформления товаров, прежде всего плодоовощной продукции, между Узбекистаном и Казахстаном, безусловно дает свои плоды и отражается на росте российского импорта продуктов из ЦА.

"Это уже доказало свою эффективность, ведь процедуры упрощаются, а значит и сроки доставки грузов сокращаются. Это крайне важно для скоропортящейся продукции, как овощи или фрукты. Благодаря такому подходу и товарооборот по этому направлению растет по 30% в год. Но кроме плюсов, есть нюансы. К примеру, необходимо решить вопрос с реэкспортом товаров из Казахстана, чтобы конечный покупатель в РФ понимал, откуда именно привезены те или иные продукты", — пояснил Аршинов.

Выходом из этой ситуации он видит введение маркировки на все виды ввозимой через границы ЕАЭС продукции. Пока такой подход действует в отношении алкоголя, а в скором времени распространится и на табачные изделия.

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