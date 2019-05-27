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Советник Минэкономразвития Саратовской области Юрий Аршинов
© Фото из личного архива Юрия Аршинова

Экономист о влиянии на РФ узбекско-казахского "Зеленого коридора"

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Советник министра экономического развития Саратовской области, заместитель руководителя ИАЦ "Евразия-Поволжье" Юрий Аршинов позитивно оценивает развитие узбекско-казахстанских торгово-экономический отношений, но указывает на некоторые формальности, которые необходимо будет решить и российским импортерам.

По данным Комитета по статистике Узбекистана, Казахстан занимает третье место среди государств-партнеров республике по экспорту (7,4% от общего объема). Кроме того, на северного соседа Узбекистана приходится наибольший объем экспорта плодоовощной продукции (140 тысяч тонн за первые четыре месяца текущего года). По итогам переговоров Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева стороны договорились в ближайшее время увеличить товарооборот с нынешних 3 миллиардов долларов в год до 5 миллиардов.

По словам российского эксперта, реализация упрощенного таможенного оформления товаров, прежде всего плодоовощной продукции, между Узбекистаном и Казахстаном, безусловно дает свои плоды и отражается на росте российского импорта продуктов из ЦА.

"Это уже доказало свою эффективность, ведь процедуры упрощаются, а значит и сроки доставки грузов сокращаются. Это крайне важно для скоропортящейся продукции, как овощи или фрукты. Благодаря такому подходу и товарооборот по этому направлению растет по 30% в год. Но кроме плюсов, есть нюансы. К примеру, необходимо решить вопрос с реэкспортом товаров из Казахстана, чтобы конечный покупатель в РФ понимал, откуда именно привезены те или иные продукты", — пояснил Аршинов.

Выходом из этой ситуации он видит введение маркировки на все виды ввозимой через границы ЕАЭС продукции. Пока такой подход действует в отношении алкоголя, а в скором времени распространится и на табачные изделия.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.   

Теги:
Экспорт, Торговля, Россия, Казахстан, Узбекистан



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