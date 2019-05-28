Абдуллаева: увидев наш кабинет, Русская гуманитарная миссия даже обиделась

Учитель русского языка школы-интерната в Наманганской области имени Ибрата Мафтуна Абдуллаева рассказала, как Русская гуманитарная миссия помогла оснастить кабинет современной техникой, а также о том, что больше всего привлекает учащихся в изучении языка и культуры.

По словам педагога, всего за три месяца класс русского языка в школе буквально преобразился.

"Когда представители Русской гуманитарной миссии впервые к нам приехали в январе этого года, то даже несколько обиделись, зайдя в класс. По сравнению с кабинетами английского и французского, где стояла новая техника и были хорошие книги, мы выглядели скромно. Тогда они пообещали отделать нам кабинет и оснастить всем необходимым. Уже в апреле класс открылся. Привезли электронные доски, компьютеры, 200 книг из России доставили", — не без гордости заметила Абдуллаева.

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Она добавила, что интерес к русскому языку всегда был в регионе очень высоким, несмотря на то, что школа национальная, все дети говорят по-русски, заверила педагог.

Помимо самого языка учеников интересует культура и история русского народа, произведения русских классиков, а также русское искусство.

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