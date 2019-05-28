Абдуллаева: увидев наш кабинет, Русская гуманитарная миссия даже обиделась

"Когда представители Русской гуманитарной миссии впервые к нам приехали в январе этого года, то даже несколько обиделись, зайдя в класс. По сравнению с кабинетами английского и французского, где стояла новая техника и были хорошие книги, мы выглядели скромно. Тогда они пообещали отделать нам кабинет и оснастить всем необходимым. Уже в апреле класс открылся. Привезли электронные доски, компьютеры, 200 книг из России доставили", — не без гордости заметила Абдуллаева.
Помимо самого языка учеников интересует культура и история русского народа, произведения русских классиков, а также русское искусство.
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