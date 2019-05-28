Мирзиёев — немецким бизнесменам: сомневаться уже не надо – назад дороги нет

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер находится с визитом в Узбекистане. В ходе переговоров с главой Узбекистана он обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, международную и региональную повестку. Шавкат Мирзиёев в свою очередь в очередной раз дал понять немецкому бизнесу, что Узбекистан открыт для новых проектов.

По словам Мирзиёева, Германию и Узбекистан связывают не только современное экономическое сотрудничество, но и исторические корни.

"Еще в конце XIX века первые немцы жили в наших землях, в Джизакской, Бухарской, Хорезмской областях. Аксакалы прекрасно помнят, как они привносили в нашу сельскохозяйственную культуру свои черты — выращивали картофель, помидоры, развивали аграрный сектор. К немецкому народу, его трудолюбию, всегда тепло относились в нашей стране. А наши нынешние отношения – это закономерный результат тех прошлых связей", — заметил узбекский лидер.

Он назвал прошедшие в Ташкенте переговоры успешными и плодотворным, а представителям немецких компаний в очередной раз напомнил, что республика сегодня открыта для инвесторов и готова участвовать во взаимовыгодных проектах практически во всех областях.

Пресс-служба президента Узбекистана Под звуки гимна страны: состоялась церемония встречи Мирзиёева и главы ФРГ

"Я общался с бизнесменами еще в Германии, знаю, что многие хотели бы открыть в Узбекистане бизнес, но пока сомневаются. Как президент я сегодня могу еще раз сказать: сомневаться уже не надо, дороги назад нет. Мы будем двигаться только вперед! У нас уже есть проекты в медицине, развивается туризм. Мы будем создавать все необходимые условия для бизнеса", — заверил Мирзиёев.

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