Гусев: ЕАЭС создавался для интеграции всех стран постсоветского содружества

"Евразийский экономический союз создавался с перспективой на будущее: полной интеграции стран постсоветского содружества. Я предполагаю, что ЕАЭС будет расширяться за счет государств, которые будут постепенно входить в его состав", - сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас на повестке дня стоит больше экономических вопросов, но политическая составляющая будет превалировать.

Узбекистан в ЕАЭС — эксперт МГИМО назвал условия для интеграции республики

В 2019 году Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) исполняется пять лет - 29 мая 2014 года в Нур-Султане президентами России, Беларуси и Казахстана был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического союза.