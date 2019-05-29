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Александр Гусев
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Гусев: ЕАЭС создавался для интеграции всех стран постсоветского содружества

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Директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр ГУСЕВ рассказал о перспективах развития ЕАЭС.

"Евразийский экономический союз создавался с перспективой на будущее: полной интеграции стран постсоветского содружества. Я предполагаю, что ЕАЭС будет расширяться за счет государств, которые будут постепенно входить в его состав", - сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас на повестке дня стоит больше экономических вопросов, но политическая составляющая будет превалировать.

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В 2019 году Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) исполняется пять лет - 29 мая 2014 года в Нур-Султане президентами России, Беларуси и Казахстана был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического союза.

 

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Теги:
ЕАЭС, Экономика



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