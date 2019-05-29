Кабанов объяснил, что мешает Узбекистану в борьбе с коррупцией

Президент Узбекистана подписал указ о мерах по искоренению коррупции в стране. По мнению председателя Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилла Кабанова, в этой сфере центральноазиатская страна находится еще в самом начале пути, но ей есть у кого поучиться.

В рамках программы борьбы с коррупцией предусмотрены изменения в системе управления, повышение прозрачности при приеме на госслужбу, в том числе декларирование доходов чиновниками. Также программа подразумевает разъяснительную работу с молодежью о последствиях коррупции и мерах противодействия взяточничеству.

По словам российского эксперта, Узбекистан на самом высоком официальном уровне активно взялся за искоренение этого зла.

"Намерения Узбекистана в борьбе с коррупцией стоит только приветствовать, но реальному результату пока мешает множество факторов. Довольно сложно сразу перейти от традиционной для таких стран клановой модели к современному подходу. По сути, в республике сейчас развиваются процессы, которые мы наблюдали в России еще в начале двухтысячных годов: реформа судебной и административной системы, подотчетность чиновников и так далее. В этой сфере неплохо преуспел и Казахстан. Так что вполне возможно, что Узбекистану будет проще наверстать упущенное, применив опыт соседних государств", — заметил Кабанов.

© Sputnik / Михаил Кутузов Узбекские студенты начнут изучать борьбу с коррупцией

По его словам, в развивающихся странах давно поняли, что коррупция несет прямую угрозу национальной безопасности, поэтому борьба с ней – общая задача государств, участвующих в глобальных торговых и иных проектах.

Что касается работы с молодежью, то Кабанов поддержал идею разъяснительной работы о вреде коррупции. Только тогда можно будет воспитать поколение граждан эффективно противостоящих этой проблеме.

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