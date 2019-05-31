Верхотуров – о политической роли экономики Узбекистана

О том, в чем состоит связь экономик Узбекистана, России и Афганистана, рассказал политолог Дмитрий Верхотуров.

В эфире радио Sputnik востоковед, эксперт Центра изучения современного Афганистана объяснил успехи Узбекистана в экономической отрасли, а также прокомментировал слова главы Минэкономразвития Максима Орешкина о том, республика может стать второй экономикой среди стран СНГ.

По мнению эксперта, стать второй экономикой среди стран СНГ Узбекистан вполне может, тем более что республика обладает хорошими природными запасами, большим резервом рабочей силы.

"Я добавил бы немаловажный момент: Узбекистану для экономического роста потребовались индустриальные запасы России - техника, оборудование, промышленная продукция. То есть все то, что Узбекистан сейчас не производит, или то, что ему сегодня тяжело закупать. И такая интенсификация взаимоотношений с Россией решает именно этот вопрос", - уверен Верхотуров.

Политолог отметил политическую роль экономики Узбекистана.

"Узбекистан – это ворота в Афганистан. Он соединяет российскую экономику с афганским рынком. Учитывая то, что сегодня афганская экономика довольно бурно растет, власти этого государства заинтересованы во взаимодействии с узбекским рынком, а в перспективе и с российским", - подчеркнул эксперт.

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