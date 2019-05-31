Голышев: не каждый узбекистанец готов отвечать на вопросы о семье и доходах

Госсоветник президента Узбекистана по вопросам социально-экономической политики Вячеслав Голышев разъяснил, в чем стратегическая значимость переписи населения, которую планируется организовать в Узбекистане, и какие особенности и трудности могут при этом возникнуть.

По словам эксперта, необходимость проведения переписи населения в Узбекистане назрела давно, и за это время накопилось немало проблем, в том числе методологических и практических

"У нас переписи не было уже 30 лет. Сегодня мало кто из экспертов и сотрудников принимал непосредственное участие в ней, а значит, люди даже не совсем понимают, как она проводится, какая методология, зачем вообще это делается. Мы потеряли, можно сказать, азы этой работы. К тому же за десятилетия изменились условия, методы, масштабы. Если 30 лет назад насчитывалось около 20 миллионов постоянного населения республики, то сейчас, по нашим оценкам, более 32 миллионов – совсем другой уровень", — подчеркнул Голышев.

При этом он заметил, что в Узбекистана традиционно сильная научная школа по демографии, опытом которой необходимо воспользоваться.

Говоря о специфике и сложностях страны, госсоветник упомянул высокий уровень миграции и неподготовленность большей части населения.

"Нам нужно понимать, как фиксировать в традиционных статистических данных переписи выехавших на заработки за рубеж. Что касается отношения населения, то тут предстоит огромная информационная и разъяснительная работа на местах. Далеко не каждый житель республики готов к тому, что к нему домой придет переписчик и будет интересоваться составом семьи, уровнем дохода и другими личными вопросами. Надо объяснить людям, зачем это нужно", — отметил Голышев.

По его словам, перепись населения – это знаковое и необходимое мероприятие для любой страны. Без этих фундаментальных данных невозможно выстраивать социально-экономическую политику, поддерживать регионы и планировать развитие страны на долгосрочную перспективу.

"Это позволит продумать и политику занятости, и миграционную политику, и выровнять регионы по экономическому развитию, и развить человеческий потенциал", — заключил госсоветник.

Он добавил, что перепись потребует больших технических, финансовых и научных вложений, но поддержка международных сообществ и профильных организаций внушает оптимизм и дает надежды на успешную и эффективную реализацию проекта.

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