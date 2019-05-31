Голышев: не каждый узбекистанец готов отвечать на вопросы о семье и доходах

"У нас переписи не было уже 30 лет. Сегодня мало кто из экспертов и сотрудников принимал непосредственное участие в ней, а значит, люди даже не совсем понимают, как она проводится, какая методология, зачем вообще это делается. Мы потеряли, можно сказать, азы этой работы. К тому же за десятилетия изменились условия, методы, масштабы. Если 30 лет назад насчитывалось около 20 миллионов постоянного населения республики, то сейчас, по нашим оценкам, более 32 миллионов – совсем другой уровень", — подчеркнул Голышев.
При этом он заметил, что в Узбекистана традиционно сильная научная школа по демографии, опытом которой необходимо воспользоваться.
Говоря о специфике и сложностях страны, госсоветник упомянул высокий уровень миграции и неподготовленность большей части населения.
По его словам, перепись населения – это знаковое и необходимое мероприятие для любой страны. Без этих фундаментальных данных невозможно выстраивать социально-экономическую политику, поддерживать регионы и планировать развитие страны на долгосрочную перспективу.
"Это позволит продумать и политику занятости, и миграционную политику, и выровнять регионы по экономическому развитию, и развить человеческий потенциал", — заключил госсоветник.
Он добавил, что перепись потребует больших технических, финансовых и научных вложений, но поддержка международных сообществ и профильных организаций внушает оптимизм и дает надежды на успешную и эффективную реализацию проекта.
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