Додиев: новые туристические маршруты - это не только гости, но и инвесторов

"Не бывает неважных или очень важных направлений - связи между культурными центрами - стратегическая задача. Надо понимать, что за рубежом Центральную Азию чаще всего видят как единый туристический регион. Гостям, прилетевшим издалека, интересно посетить за раз несколько стран. Чем удобнее будет сообщение между Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Казахстаном, тем выше будет интерес к нашим странам", — пояснил Додиев.
"Среди наших гостей могут быть будущие наши бизнес-партнеры, из того же Кыргызстана. И наоборот, мы там можем что-то узнать, завести знакомства и связи, а потом сотрудничать в экономической сфере. Туризм - это столп инвестиционной политики, так что у нас большие надежды на эти проекты", — заключил представитель "Узбектуризма".
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