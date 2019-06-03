Додиев: новые туристические маршруты - это не только гости, но и инвесторов

Заместитель начальника международного отдела "Узбектуризма" Феруз Додиев на презентации туристического направления "Иссык-Куль" рассказал, чем важны новые авиарейсы между культурными центрами ЦА и какие дивиденды это принесет экономике республики.

По словам представителя "Узбектуризма", открывающийся авиарейс на Иссык-Куль - это только первый шаг к сотрудничеству, при этом каждое новое направление, пусть даже локальное, очень важно для отрасли и в целом для экономики страны.

"Не бывает неважных или очень важных направлений - связи между культурными центрами - стратегическая задача. Надо понимать, что за рубежом Центральную Азию чаще всего видят как единый туристический регион. Гостям, прилетевшим издалека, интересно посетить за раз несколько стран. Чем удобнее будет сообщение между Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Казахстаном, тем выше будет интерес к нашим странам", — пояснил Додиев.

Он добавил, что помимо непосредственно туристического потока, новые авиарейсы, маршруты поездов и автобусов помогают укреплять межрегиональные связи с соседними странами и способствуют налаживанию бизнес-контактов.

"Среди наших гостей могут быть будущие наши бизнес-партнеры, из того же Кыргызстана. И наоборот, мы там можем что-то узнать, завести знакомства и связи, а потом сотрудничать в экономической сфере. Туризм - это столп инвестиционной политики, так что у нас большие надежды на эти проекты", — заключил представитель "Узбектуризма".

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