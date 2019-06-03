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Игорь Коротченко
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Коротченко: самолеты США перевозят в Афганистан боевиков-профессионалов

Радио
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Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал, для чего США перебрасывают в Афганистан выживших в Ираке и Сирии боевиков.

По словам Игоря Коротченко, в Афганистан один за другим прибывают самолеты военно-транспортной авиации США с боевиками. 

"Ситуация там сложная и неоднозначная. Наряду с тем, что США укрепляют афганские вооруженные силы, они в Афганистан перебрасывают остатки подготовленных уцелевших боевиков-профессионалов, выживших в Сирии и в Ираке", — сказал военный эксперт Sputnik Таджикистан.

Он отметил, что США могут поиграть на существующих в центральноазиатских республиках проблемах.

"Чтобы обрушить там военно-политическую стабильность, осуществить экспорт терроризма из Афганистана на постсоветское пространство, создать большие проблемы для России и Китая", — добавил он.

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Коротченко подчеркнул, что России необходимо быстро реагировать на такие действия США, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Он отметил, что недавний визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Таджикистан призван оказать содействие таджикским вооруженным силам — чтобы они выполняли обязательства по защите своей собственной территории на должном уровне.

В январе замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что боевики запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), возможно, готовят у южных границ РФ масштабную провокацию с "выдавливанием" беженцев.

Теги:
Россия, США, Таджикистан, Афганистан



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