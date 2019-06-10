Галиуллина о целебной воде: мы вернем славу узбекскому аналогу "Боржоми"

Представитель единственного в Узбекистане предприятия по производству целебной минеральной воды Рушания Галиуллина рассказала, чем продукция этого, некогда легендарного в СССР источника превосходит другие аналоги и в какие регионы России планируется экспортировать столь важный продукт.

По словам Галиуллиной, минеральная вода из 32-й скважины, открытой еще в советское время, по многим параметрам превосходит даже такие всемирно известные аналоги, как "Боржоми".

"В этой воде гораздо больше йода и марганца, так что одна бутылка по сути обеспечивает суточную норму потребления йода в организме. Источник этот известен давно, а современное производство бутилированной минеральной воды началось с 2017 года. Мы планируем вернуть этой наманганской целебной воде из Чартака былую славу", — пояснила представитель предприятия.

Она добавила, что с прошлого года минеральная вода "Chortoq" экспортируется в Воронежскую область России, а в перспективе планируется поставлять ее и в Свердловскую область.

Целебный источник в санатории Чартак известен еще с советских времен. Лечебно-оздоровительное учреждение действует и по сей день. Вода из источника, по оценкам специалистов, не уступает аналогам из России и Грузии.

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