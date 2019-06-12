Сергей Лузянин рассказал, что ожидать от саммита ШОС

Лузянин 13-14 июня в Бишкеке пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Sputnik Кыргызстан.

отметил, что на экономическую повестку ШОС влияет идущая торговая война между США и Китаем. На повестке дня предстоящего саммита ШОС около двух десятков вопросов. Ожидается, что стороны обсудят вопрос о создании Банка ШОС и совместного противодействия современным вызовам и угрозам. В состав ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

"И конечно, не случайно председатель КНР планирует на полях форума ряд двусторонних встреч. На экономическую повестку влияет и сама проблематика необходимости углубления отстающих звеньев, в частности по направлению межбанковского сотрудничества и инвестиционного сотрудничества. И в этой сфере есть много неиспользованных ресурсов", — сказал Лузянин.

По его словам, сегодня существуют новые вызовы и в сфере безопасности.

"Это прежде всего присутствие боевиков ИГ в Афганистане. И все страны организации это понимают. Для России очень важен тот факт, что нынешней саммит проходит под председательством Бишкека. Кыргызстан является ключевым игроком в Центральной Азии и сегодня есть много совместных проектов в том числе и строительство железной дороги интересны хозяевам саммита", — сказал эксперт.