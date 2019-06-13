Политолог о переговорах Ирана и США: Тегеран не потерпит диктата над собой

По мнению политолога Юрия Светова, скорых переговоров между Вашингтоном и Тегераном ждать не приходится из-за слишком жесткой позиции Трампа и непримиримости иранских властей.

Эксперт не исключил, что какие-то подвижки в переговорном процессе все-таки возможны из-за все более активной позиции Европы. Однако Трамп боится, что ЕС не даст ему додавить Иран, поэтому с одной стороны, готов к переговорам, с другой - Вашингтон не собирается брать на себя каких-либо обязательств, требуя лишь выполнение собственных условий.

"Ультиматум – это типичная американская система переговоров: мы от вас требуем, когда выполните, тогда будем переговариваться. То есть США на себя не берут никаких обязательств – что они выполнят, чтобы иранцы сели вести с ними переговоры. То есть иранцам объяснено, главное счастье их жизни, когда с ними будут разговаривать американцы… Но Иран – страна суверенная, страна с древней политической культурой, в которой диктат не проходит," – заявил Светов в интервью Радио Sputnik.

При этом эксперт полагает, что и для России было выгодным выполнение Ираном части американских условий, однако эта не та страна, которая готова терпеть диктат над собой.

"Думаю, скорых переговоров Трампа, Помпео и иранских властей ждать не стоит. Вариант с Мексикой, которая поддалась нажиму, тут вряд ли возможен", — заключил эксперт.

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