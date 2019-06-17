Разуваев о налоговой реформе в Узбекистане: сегодня казна — превыше всего

В Узбекистане продолжается налоговая реформа, в скором времени будет обнародован для общественного обсуждения налоговый кодекс. Уже понятно, что на первых порах определенные издержки понесет бизнес. По словам финансового аналитика, директора аналитического департамента "Альпари" Александра Разуваева, аналогичные процессы происходят во многих странах Постсоветского пространства.

Эксперт подчеркнул, что мировой тренд сегодня заключается в том, что интересы казны важнее преференций для бизнеса.

"Схожие процессы происходят и в России, где был поднят НДС, и в Беларуси, и в Казахстане. Так что тут нет ничего особенного – это мировой тренд", — заметил Разуваев.

Говоря о том, чем Россия могла бы помочь Узбекистану при реализации налоговой реформы, эксперт заметил, что прежде всего РФ обладает серьезным управленческим и технологическим багажом, который может пригодиться центральноазиатской республике.

"Это прежде всего софт – то есть программное обеспечение для того чтобы структурировать сбор налогов с предприятий и систематизировать информацию о них. Еще один момент – техническое налаживания самого процесса сбора всех налогов в казну, чтобы это автоматизировать и консолидировать, ведь компаний на рынке очень много", — подчеркнул Разуваев.

По его мнению, для бизнеса сейчас наступают не самые простые времена, но в конечном итоге он это так или иначе переживет.

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