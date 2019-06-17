Разуваев о налоговой реформе в Узбекистане: сегодня казна — превыше всего

Говоря о том, чем Россия могла бы помочь Узбекистану при реализации налоговой реформы, эксперт заметил, что прежде всего РФ обладает серьезным управленческим и технологическим багажом, который может пригодиться центральноазиатской республике.
"Это прежде всего софт – то есть программное обеспечение для того чтобы структурировать сбор налогов с предприятий и систематизировать информацию о них. Еще один момент – техническое налаживания самого процесса сбора всех налогов в казну, чтобы это автоматизировать и консолидировать, ведь компаний на рынке очень много", — подчеркнул Разуваев.
По его мнению, для бизнеса сейчас наступают не самые простые времена, но в конечном итоге он это так или иначе переживет.
Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.