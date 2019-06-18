Эксперт о биобезопасности в Узбекистане: это острая проблема для всего СНГ

В Узбекистане на ближайшую осень запланированы региональные учения по биобезопасности. По мнению экс-члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, проблема опасных химических или бактериологических объектов на постсоветском пространстве остается, поэтому странам СНГ крайне важно исключить подобные угрозы в будущем.

По словам военного политолога, проблема биологически опасных объектов в последнее время обострилась почти на все постсоветском пространстве.

"Есть эти проблемы и в Узбекистане, и в Кыргызстане, и Молдавии, и на Украине. Особенно, когда в страны пришли американские структуры, тут же начались вспышки опасных заболеваний. Разумеется, странам, попавшим так или иначе под такую зависимость, надо избавляться от опасных объектов и впредь не допускать их появления на своей территории. Особенно это касается государств-членов ОДКБ", — уверен Никулин.

Эксперт подчеркнул, что страны НАТО нередко используют независимые государства для размещения своих биолабораторий, где с одной стороны экспериментируют с новыми видами вирусов, а с другой – разрабатывают лекарства от них.

"А потом получится как с Украиной, где после вспышки кори тогда еще правительство Тимошенко было вынуждено закупить у американцев вакцины на двести с лишним миллионов долларов", — резюмировал эксперт.

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