Почта: Трамп продолжит давить на Европу из-за "Северного потока – 2"

Глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд в ходе визита в РФ заявил, что Вашингтон не должен шантажировать Берлин из-за проекта "Северный поток – 2". Такая политика, по его мнению, недопустима, когда речь идет об отношениях между суверенными государствами.

Комментируя эти слова, политолог Юрий Почта отметил: пока у власти находится Дональд Трамп, давление на Европу будет продолжаться.

"В условиях кризиса неолиберальной глобальной экономической модели былые мифы о евроатлантической солидарности, о единстве ценностей уходят на задний план. А на первый план выходит неприкрытый национальный эгоизм, в данном случае — односторонние интересы США. Собственно, (президент США Дональд) Трамп и не скрывает этого. И это снимает устоявшиеся представления о том, что между США и их европейскими партнерами существует некое глубинное взаимопонимание, что Соединенные Штаты озабочены судьбой Европы и ее безопасностью. Оказывается, все это для США второстепенно, что влияет, конечно, на настроения в Европе", — заявил Почта в эфире радио Sputnik.

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По его мнению, в Германии для всех очевидно, что терять миллиарды долларов из-за желания американских корпораций продавать свой дорогой газ вместо "идеологически неправильного" российского — это абсурд.

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