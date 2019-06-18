15:05 18 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Политолог Юрий Почта
Sputnik

Почта: Трамп продолжит давить на Европу из-за "Северного потока – 2"

Радио
Получить короткую ссылку
15 0 0

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал слова немецкого депутата о том, что США должны прекратить шантажировать Европу из-за проекта "Северный поток – 2".

Глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд в ходе визита в РФ заявил, что Вашингтон не должен шантажировать Берлин из-за проекта "Северный поток – 2". Такая политика, по его мнению, недопустима, когда речь идет об отношениях между суверенными государствами.

Политолог Павел Фельдман
© ИСИП РУДН
Эксперт о том, повлияют ли санкции на строительство "Северного потока-2"
Комментируя эти слова, политолог Юрий Почта отметил: пока у власти находится Дональд Трамп, давление на Европу будет продолжаться.

"В условиях кризиса неолиберальной глобальной экономической модели былые мифы о евроатлантической солидарности, о единстве ценностей уходят на задний план. А на первый план выходит неприкрытый национальный эгоизм, в данном случае — односторонние интересы США. Собственно, (президент США Дональд) Трамп и не скрывает этого. И это снимает устоявшиеся представления о том, что между США и их европейскими партнерами существует некое глубинное взаимопонимание, что Соединенные Штаты озабочены судьбой Европы и ее безопасностью. Оказывается, все это для США второстепенно, что влияет, конечно, на настроения в Европе", — заявил Почта в эфире радио Sputnik

Круглосуточно и без выходных: как строят "Северный поток – 2" – видео >>>

По его мнению, в Германии для всех очевидно, что терять миллиарды долларов из-за желания американских корпораций продавать свой дорогой газ вместо "идеологически неправильного" российского — это абсурд.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Германия, Россия, Европа, США, газ, Северный поток - 2



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мемориальный комплекс имени Исхокхона Ибрата
Наследие узбекского Гуттенберга: чем живет сегодня школа имени Ибрата
Под водой и на суше: самые необычные предложения руки и сердца - видео
Под водой и на суше: самые необычные предложения руки и сердца - видео
Как защититься от жары
Как выжить в жару: советы, которые работают

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054