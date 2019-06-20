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Андрей Серенко
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Серенко: вступление в ШОС - приоритетная задача для президента Ирана

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Несколько лет назад в Тегеране еще довольно равнодушно относились к идее вступления в ШОС, но сейчас Иран пытается быстрее примкнуть к организации, утверждает политолог Андрей Серенко.

"Иран, насколько можно судить, пытается форсировать свое вступление в ШОС с учетом осложнения отношений с американцами и угрозой экономической блокады Ирана. Несколько лет назад в Тегеране еще довольно равнодушно относились к идее вступления в ШОС, поскольку полагали, что наступило золотое время и режим санкций будет снят. Теперь с ожиданиями покончено, и Иран понимает, что надо заручиться поддержкой стран региона, и поэтому для президента Ирана это приоритетная задача в рамках региональной политики", - пояснил Серенко Sputnik Таджикистан.

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Эксперт отмечает, в связи с тем, что Трамп продолжает политику давления на Тегеран, исламская республика будет искать поддержку на азиатском направлении.

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Теги:
США, ШОС, Иран



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