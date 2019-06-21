Эксперт: Узбекистану может быть выгодна покупка казахстанского бензина

Гендиректор исследовательской группы "Петромаркет" Иван Хомутов оценил перспективы экспорта казахстанского бензина в страны Центральной Азии, заметив, что тем самым Казахстан может потеснить Россию в этом регионе.

Казахстан с июня начинает экспорт бензина в страны ЕАЭС, также ведутся переговоры с Таджикистаном и странами ЦА и Европы. По мнению эксперта, с логистической и экономической точки зрения это может быть выгодно для соседних государств.

"Прежде всего это актуально для стран, где наблюдается дефицит топлива – Кыргызстана и Таджикистана. Тем более КР сможет получать бензин беспошлинно. Что касается Узбекистана, который закупает топливо в том числе и в России, казахстанские поставки интересны, так как издержки на доставку ниже и цена, возможно, будет более привлекательной", — пояснил Хомутов.

Он добавил, что выход Казахстана на рынок экспорта нефтепродуктов отчасти потеснит Россию в ЦА, но экономически в этом нет какой-то серьезной проблемы.

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