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Генеральный директор ИГ Петромаркет Иван Хомутов
© Foto : Из личного архива Ивана Хомутова

Эксперт: Узбекистану может быть выгодна покупка казахстанского бензина

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Гендиректор исследовательской группы "Петромаркет" Иван Хомутов оценил перспективы экспорта казахстанского бензина в страны Центральной Азии, заметив, что тем самым Казахстан может потеснить Россию в этом регионе.

 

Казахстан с июня начинает экспорт бензина в страны ЕАЭС, также ведутся переговоры с Таджикистаном и странами ЦА и Европы. По мнению эксперта, с логистической и экономической точки зрения это может быть выгодно для соседних государств.

"Прежде всего это актуально для стран, где наблюдается дефицит топлива – Кыргызстана и Таджикистана. Тем более КР сможет получать бензин беспошлинно. Что касается Узбекистана, который закупает топливо в том числе и в России, казахстанские поставки интересны, так как издержки на доставку ниже и цена, возможно, будет более привлекательной", — пояснил Хомутов.

Он добавил, что выход Казахстана на рынок экспорта нефтепродуктов отчасти потеснит Россию в ЦА, но экономически в этом нет какой-то серьезной проблемы.

Подробнее комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Экспорт, бензин, ЦА, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан



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