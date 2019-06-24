Эксперт рассказал, почему у Катара хотят отобрать ЧМ-2022

Существует теоретическая возможность "отобрать" у Катара право проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года. Но этот процесс может быть запущен лишь в том случае если несправедливость выбора этой страны все-таки будет доказана, отметил эксперт в беседе для Радио Sputnik.
По мнению юриста, практически вероятность переноса чемпионатам мира отсутствует, поскольку запущен глобальный механизм по улучшению инфраструктуры и масштабные рекламные компании.
Большая конкуренция между странами, желающими принять главное футбольное событие порождает порой настоящую информационную войну.
Через несколько дней футбольного чиновника отпустили. Сам он заявил, что хотя он приехал в качестве свидетеля, меня тут же взяли под стражу. Его спрашивали про Евро-2016, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, "ПСЖ", ФИФА.
Ранее, в конце 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности и оштрафован по обвинению в коррупции.
Однако позднее комитет по этике ФИФА снял c него обвинения.