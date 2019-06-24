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Эксперт рассказал, почему у Катара хотят отобрать ЧМ-2022

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Cпортивный юрист Сергей Алексеев рассуждает для Sputnik о грядущем ЧМ, коррупционных скандалах и о возможности лишения Катара статуса "страны-хозяйки" турнира.

Существует теоретическая возможность "отобрать" у Катара право проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года. Но этот процесс может быть запущен лишь в том случае если несправедливость выбора этой страны все-таки будет доказана, отметил эксперт в беседе для Радио Sputnik.

По мнению юриста, практически вероятность переноса чемпионатам мира отсутствует, поскольку запущен глобальный механизм по улучшению инфраструктуры и масштабные рекламные компании.

Большая конкуренция между странами, желающими принять главное футбольное событие порождает порой настоящую информационную войну.

Предварительная жеребьевка ЧМ-2018 по футболу
© Sputnik / Алексей Даничев
Экс-президента УЕФА Платини отпустили из-под стражи во Франции
Напомним, что недавно бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции. Футбольный чиновник обвинялся в махинациях при выборе страны-хозяйки чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Через несколько дней футбольного чиновника отпустили. Сам он заявил, что хотя он приехал в качестве свидетеля, меня тут же взяли под стражу. Его спрашивали про Евро-2016, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, "ПСЖ", ФИФА.

Ранее, в конце 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности и оштрафован по обвинению в коррупции.

Однако позднее комитет по этике ФИФА снял c него обвинения.

Теги:
борьба с коррупцией, Коррупция, Катар, чемпионат мира по футболу, Чемпионат мира 2022



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