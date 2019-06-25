Горин: Узбекистан может стать для россиян альтернативой Грузии

Советник руководителя Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал эфире радио Sputnik, в какие страны поедут туристы, которые в этом году не смогут отдохнуть в Грузии.

С 8 июля вступает в силу указ президента Владимира Путина, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в Грузию. Документ принят на фоне напряженной русофобской ситуации в кавказской республике. Кроме того, туроператоры отменяют продажи путевок из России в Грузию.

По словам эксперта, при выборе альтернативы Грузии туристы будут ориентироваться на три показателя: свободный въезд, так как Грузия – безвизовая для россиян страна, бюджет и возможности путешествия.

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"В последние годы для путешественников востребован рынок соседних государств, если посмотреть на экскурсионный туризм, это и Ереван, и популярный Баку, а также Узбекистан", - отметил Горин.

Он подчеркнул, что россияне путешествуют по странам СНГ, так как там есть возможности для культурно-исторического, экскурсионного, и гастрономического туризма.