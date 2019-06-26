Богданов о том, как Узбекистану пережить глобальный экономический кризис

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов объяснил, чем обусловлено стремительное подорожание евро к суму, и рассказал, какие скачки могут привести к неприятным социальным последствиям.

Центробанк Узбекистана 24 июня обнародовал новый курс национальной валюты. Доллар с прошлой недели прибавил незначительно, а евро после ощутимого падения не только наверстал упущенное, но подорожал сразу на 160 сумов.

"В Узбекистане местная валюта постепенно снижалась к американскому доллару, но так как евро стал расти к доллару на глобальном рынке, курс евро начал с опережением расти к узбекскому суму. Здесь нужно учитывать следующий фактор — общее ослабление сума по отношению к корзине валют, связанное с тем, что в глобальной экономике наблюдается очень сложная ситуация. Влияет в том числе торговая война США с Китаем, которая приводит к ухудшению макроэкономической конъюнктуры", — рассказал Олег Богданов в эфире Sputnik Узбекистан.

По его словам, каждая страна стремится получить преимущество, девальвируя свою валюту. И это необходимо делать, чтобы противостоять кризису. Вопрос только в темпах девальвации.

Эксперт отметил, что власти республики должны контролировать ситуацию и не позволить населению увидеть резкие скачки на валютном рынке. По его словам, если валюта меняется к доллару, евро или к корзине валют в рамках 50%, то она прямо не экстраполируется в инфляцию.

"Но если скачки более масштабные, то импортные цены начинают расти, население суетится, волнуется, что вызывает неприятные социальные последствия", — сказал Богданов.

Ситуация в руках Центрального банка, отметил эксперт.

"Вопрос только в том, насколько масштабным будет предстоящий глобальный кризис. Каждая страна должна быть готова к реакции на внешние стрессы, полностью держать под контролем все финансовые потоки. Здесь все полностью зависит от властей Узбекистана", — подчеркнул Олег Богданов.

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