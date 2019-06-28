Гендиректор "Узатома" рассказал, что будет, если искупаться вблизи АЭС

Гендиректор агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов успокоил журналистов и общественность, заметив, что экологическая обстановка в районе будущей атомной электростанции даже улучшится из-за более строгого мониторинга.

В Узбекистане продолжаются работы на площадке, где будет возводиться первая в Центральной Азии АЭС. В интернете активно обсуждаются экологические риски, в том числе влияние будущего энергообъекта на водные ресурсы.

По словам главы "Узатома", никакого вреда ресурсам и экологии станция не несет, а опыт эксплуатации в других странах показывает, что в подобных объектах есть даже позитивные для экологии моменты.

"Воды для выработки пара и охлаждения станции потребуется не больше, чем потребляют наши нынешние тепловые электростанции. При этом в атмосферу или в сточные воды никаких вредных выбросов не будет. За территорией АЭС можно будет жить, работать, отдыхать, купаться, ловить рыбу. К тому же, жесткий мониторинг экологической ситуации еще больше позволит обеспечить защиту окружающей среды", — заверил Мирзамахмудов.

По его словам, успешный опыт эксплуатации АЭС в России и Европе уже доказал эффективность этого вида энергии и технологии по сбережению природных ресурсов.

Узбекистан по проекту "Росатома" планирует построить первую в регионе АЭС, состоящую из двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 ГВт. Реализовать проект намерены до 2028 года.