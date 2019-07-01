Эксперт оценила риски введения платежей для иностранцев с РВП и ВНЖ

МВД РФ предлагает ввести дополнительный платеж для временно проживающих в РФ иностранцев, которые ведут трудовую деятельности. Ведущий научный сотрудник из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГ Юлия Флоринская полагает, что такой подход отобьет желание у многих получать российское гражданство.

По словам эксперта, иностранцев, в том числе мигрантов из ЦА, необходимо мотивировать другими инструментами, например, определить им налог, как для самозанятых, а не вводить аналог патентной системы.

"Получается, что эти категории людей, которые намерены в будущем получить российское гражданство и платить налоги уже как полноценные члены экономической системы РФ, будут на промежуточной стадии по сути платить как и обычные мигранты. В этой связи почти теряется смысл таких переходных форм как РВП и ВНЖ", — пояснила Флоринская.

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