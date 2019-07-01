17:39 01 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Ведущий научный сотрудник из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГ Юлия Флоринская
Фото из личного архива Юлии Флоринской

Эксперт оценила риски введения платежей для иностранцев с РВП и ВНЖ

Радио
Получить короткую ссылку
33 0 0

МВД РФ предлагает ввести дополнительный платеж для временно проживающих в РФ иностранцев, которые ведут трудовую деятельности. Ведущий научный сотрудник из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГ Юлия Флоринская полагает, что такой подход отобьет желание у многих получать российское гражданство.

По словам эксперта, иностранцев, в том числе мигрантов из ЦА, необходимо мотивировать другими инструментами, например, определить им налог, как для самозанятых, а не вводить аналог патентной системы.

"Получается, что эти категории людей, которые намерены в будущем получить российское гражданство и платить налоги уже как полноценные члены экономической системы РФ, будут на промежуточной стадии по сути платить как и обычные мигранты. В этой связи почти теряется смысл таких переходных форм как РВП и ВНЖ", — пояснила Флоринская.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Ездовые собаки тянут сани по покрытому водой льду Гренландии
Грозит ли человечеству Всемирный потоп: как тает Арктика
«GRAND PRIX TASHKENT - 2019»
Жара и скорость: Гран При по картингу в Ташкенте — захватывающее видео
Как посетить центр госуслуг без очереди

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054