Самвел Мартиросян о сбоях в Facebook, WhatsApp и Instagram

Эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян рассказал о причинах сбоя в некоторых социальных сетях.

Некоторые пользователи до сих пор не могут размещать или открывать фотографии в социальных сетях.

Как рассказал эксперт на Радио Sputnik Армения, данный сбой был избирательным, а не глобальным. Дело в том, что разные пользователи находятся на разных серверах.

Facebook, Instagram и WhatsApp поразил глобальный сбой >>>

Проблемы с просмотром и размещением фотографий, а также загрузкой и обновлением некоторых страниц в Facebook, WhatsApp и Instagram возникли у пользователей по всему миру еще 3 июля.

Эксперт заявил, что глобальные сбои не планируются.