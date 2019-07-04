Самвел Мартиросян о сбоях в Facebook, WhatsApp и Instagram

Некоторые пользователи до сих пор не могут размещать или открывать фотографии в социальных сетях.
Как рассказал эксперт на Радио Sputnik Армения, данный сбой был избирательным, а не глобальным. Дело в том, что разные пользователи находятся на разных серверах.
Facebook, Instagram и WhatsApp поразил глобальный сбой >>>
Проблемы с просмотром и размещением фотографий, а также загрузкой и обновлением некоторых страниц в Facebook, WhatsApp и Instagram возникли у пользователей по всему миру еще 3 июля.
Эксперт заявил, что глобальные сбои не планируются.