Как узбекскому бизнесу пережить переходный период реформ — мнение эксперта

Эксперт по государственно-муниципальному управлению РАНХиГС, генеральный директор ГК "Салюс" Егор Иванков считает, что реформы в налоговой и таможенной системе приведут к некоторым трудностям, но могут дать положительный эффект в долгосрочной перспективе.

Узбекистан отменяет льготы на уплату НДС для большинства компаний и предпринимателей, а также пересматривает таможенные пошлины на некоторые категории импортируемых товаров. По мнению Иванкова, переходный период может оказаться непростым, но при грамотном распределении ресурсов можно будет добиться роста экономики в будущем.

"Что касается пошлин, то, конечно, стоит ожидать каких-то ответных решений со стороны других стран. Тут многое будет зависеть от собранности и оперативной реакции бизнеса в новых условиях. Понятно, что за короткий период увеличить объемы и повысить качество выпускаемой продукции почти невозможно, но если сделать ставку на локализацию производства, это даст свои плоды, особенно в долгосрочной перспективе", — пояснил эксперт.

Иванков уверен, что динамичное развитие Узбекистана и последовательная экономическая политика Ташкента в последние годы позволит республике добиться серьезных успехов. Учитывая достаточное количество трудовых ресурсов и благоприятные условия для иностранных инвесторов, страна может рассчитывать на серьезный качественный рост экономики и производства.

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