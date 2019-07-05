Мурад Назаров пояснил, почему взялся за убыточный небоскреб в Tashkent City

"Наша главная миссия — это внести свой вклад в развитие города. При встрече с Президентом Шавкатом Миромоновичем я ему сказал, что мы выбрали самый дорогой и знаковый проект для того, чтобы показать, насколько мы горим этим желанием. Это своего рода страсть, замешанная на патриотизме", - отметил глава компании Murad Buildings.
"Мне хочется верить, что через два с небольшим года мы с вами будем сидеть на какой-то высоте и вспоминать, сколько сил, нервов и средств было потрачено, как было нелегко, но мы это сделали", — заключил глава компании.
На данный момент, строительство здания в 50 этажей идёт полным ходом и планируется завершить его через два с лишним года. Официальное название данного объекта будет объявлено после 15 августа.