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Мурад Назаров
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Мурад Назаров пояснил, почему взялся за убыточный небоскреб в Tashkent City

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Глава компании Murad Buildings Мурад Назаров рассказал Sputnk Узбекистан о главной выгоде в строительстве 50 этажного небоскреба на территории Tashkent City.

По сравнению с другими проектами компании строительство небоскреба не самое прибыльное дело, но, по словам Назарова, в данном случае руководствовались не меркантильными соображениями, а скорее имиджевыми и эстетическими.

"Наша главная миссия — это внести свой вклад в развитие города. При встрече с Президентом Шавкатом Миромоновичем я ему сказал, что мы выбрали самый дорогой и знаковый проект для того, чтобы показать, насколько мы горим этим желанием. Это своего рода страсть, замешанная на патриотизме", - отметил глава компании Murad Buildings.

Проект здания МДЦ Ташкент Сити
Sputnik / Рамиз Бахтияров
На территории Tashkent City появится самый высокий небоскреб в ЦА - фото
По его словам компания могла бы вложиться в более прибыльные малоэтажки, но самый высокий небоскреб в Центральной Азии стоит того.

"Мне хочется верить, что через два с небольшим года мы с вами будем сидеть на какой-то высоте и вспоминать, сколько сил, нервов и средств было потрачено, как было нелегко, но мы это сделали", — заключил глава компании.

На данный момент, строительство здания в 50 этажей идёт полным ходом и планируется завершить его через два с лишним года. Официальное название данного объекта будет объявлено после 15 августа.

Теги:
градостроительство, Ташкент, Узбекистан, небоскреб, Tashkent City



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