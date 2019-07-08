Представитель "Росатома": проект узбекской АЭС – один из лучших в мире

Вице-президент Инжинирингового дивизиона "Росатома" Андрей Кучумов рассказал об уникальности и уровне безопасности проекта "АЭС-2006" и о том, какие технологии и ресурсы будут задействованы при возведении атомной станции.

По словам представителя "Атомстройпроекта", Россия всегда предъявляла завышенные требования к своим атомным проектам, а Европа пришла к таким стандартам только после ЧП на Фукусиме.

"Мы будем главным подрядчиком по изысканию, проектированию, строительству и запуску атомной станции в Узбекистане. Особое внимание мы уделяем системам безопасности. Совсем недавно наш проект получил европейский сертификат безопасности и экологичности. Могу заверить, что проект "АЭС-2006" — один из самых совершенных и безопасных в мире", — подчеркнул Кучумов.

Он добавил, что на территории РФ уже построено четыре энергоблока этого типа, два из них уже запущены и успешно эксплуатируются.

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"Мы никогда не приходим в страну с новыми блоками — мы предлагаем только те технологии, которые уже у себя обкатали. Мы знаем, как строить эти энергоблоки, как их эксплуатировать. Мы учли все моменты и готовы делиться своими знаниями с узбекскими коллегами", — отметил представитель "Атомстройпроекта".

Он добавил, что преимущественно при возведении АЭС будет использоваться российское оборудование, но весь экономический и производственный потенциал Узбекистана будет учитываться и применяться там, где это возможно. При разработке проекта особое внимание будет уделено стройматериалам: какие-то из них придется закупать, а производство других – наладить на территории самой республики.

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