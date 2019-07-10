Эксперт: самозанятые в Узбекистане редко получают большие деньги

Эксперт и постоянный колумнист Sputnik Дмитрий Верхотуров рассказал, нужно ли введение удостоверений для самозанятых в Узбекистане и кому это будет выгодно.

В Узбекистане с 1 сентября 2019 года начнут выдавать удостоверения для самозанятых с предоставлением права на учет трудового стажа и получения льгот, говорится в постановлении Кабмина.

Органы по труду будут выдавать удостоверения самозанятым на платной основе. Часть платежей направят на пенсионное обеспечение этих людей. За выдачу удостоверения придется заплатить от 0,5 до 4,5 МРЗП в зависимости от срока его действия.

Если самозанятый в Узбекистане зарабатывает хорошо, то безусловно для него приобретение такого разрешения будет выгодно. И это побудит его "легализоваться" и завести удостоверение. Однако, при небольшом заработке, самозанятый фактически не имеет выгоды от приобретения такого удостоверения.

Стоимость такого разрешения такова, что примерна равняется прежнему подоходному налогу.

"В среднем, самозанятые, как в Узбекистане, так и в России получают довольно немного. Это небогатые люди, поэтому стоимость данного удостоверения для них довольно значительна," - считает эксперт.

По мнению эксперта, людей которые получают довольно скромных доход (на уровне прожиточного минимума) нужно совсем освободить от налогов на трудовую деятельность. Во-первых, для них это слишком большой финансовый груз. А во-вторых, экономика устроена так, что любые заработаные деньги и так пойдут в бюджет государства, так как самозанятый все равно потратит средства на товары потребления, заплатив НДС.