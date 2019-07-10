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Политолог Дмитрий Верхотуров

Эксперт: самозанятые в Узбекистане редко получают большие деньги

Sputnik
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Эксперт и постоянный колумнист Sputnik Дмитрий Верхотуров рассказал, нужно ли введение удостоверений для самозанятых в Узбекистане и кому это будет выгодно.

В Узбекистане с 1 сентября 2019 года начнут выдавать удостоверения для самозанятых с предоставлением права на учет трудового стажа и получения льгот, говорится в постановлении Кабмина.

Мужчина сидит с ноутбуком на полу
© pixabay
С 1 сентября в Узбекистане начнут выдавать удостоверения для самозанятых

Органы по труду будут выдавать удостоверения самозанятым на платной основе. Часть платежей направят на пенсионное обеспечение этих людей. За выдачу удостоверения придется заплатить от 0,5 до 4,5 МРЗП в зависимости от срока его действия.

Если самозанятый в Узбекистане зарабатывает хорошо, то безусловно для него приобретение такого разрешения будет выгодно. И это побудит его "легализоваться" и завести удостоверение. Однако, при небольшом заработке, самозанятый фактически не имеет выгоды от приобретения такого удостоверения.

Стоимость такого разрешения такова, что примерна равняется прежнему подоходному налогу.

"В среднем, самозанятые, как в Узбекистане, так и в России получают довольно немного. Это небогатые люди, поэтому стоимость данного удостоверения для них довольно значительна," - считает эксперт.

По мнению эксперта, людей которые получают довольно скромных доход (на уровне прожиточного минимума) нужно совсем освободить от налогов на трудовую деятельность. Во-первых, для них это слишком большой финансовый груз. А во-вторых, экономика устроена так, что любые заработаные деньги и так пойдут в бюджет государства, так как самозанятый все равно потратит средства на товары потребления, заплатив НДС.

Теги:
принудительный труд, трудоустройство, сотрудничество, Биржа труда, Труд



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