Сколько узбекистанцев посетило Беларусь — ответ замминистра туризма

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной поделился впечатлениями от участия в первой туристической ярмарке стран СНГ в Самарканде и рассказал, за счет чего можно увеличить количество гостей в эту республику.

По его словам, такие форматы общения представителей туриндустрии разных стран дают возможность сообща решать общие проблемы и помогать друг другу в продвижении туристического продукта на международный рынок.

"Мы в Беларуси сейчас также разрабатывает концепцию развития туристической отрасли до 2030 года, поэтому внимательно изучаем опыт коллег из РФ и других стран Содружества. С одной стороны, это позволяет не наступать на те же грабли при реализации реформ, а с другой – сообща с коллегами из других стран вырабатывать и применять эффективные меры в этой сфере. Мы сильны, когда мы вместе. Понятно, что каждая страна продвигает свои интересы, но мы можем и должны помогать друг другу", — отметил замминистра.

Говоря о проблемах и предложениях, Михаил Портной указал на важную тему защиты прав и интересов туристов. Механизмы страхования обсуждались с коллегами из других стран СНГ, свое видение представила и белорусская сторона.

Замминистра также отметил, что пока турпоток из Узбекистана в Беларусь невелик – около 17 тысяч человек за год, но эти цифры существенно должны вырасти после того, как между Минском и Ташкентом запустили прямое авиасообщение.

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