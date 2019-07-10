21:43 10 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Срочно:
Заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Михаил Портной
Sputnik / Виктор Толочко

Сколько узбекистанцев посетило Беларусь — ответ замминистра туризма

Радио
Получить короткую ссылку
34 0 0

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной поделился впечатлениями от участия в первой туристической ярмарке стран СНГ в Самарканде и рассказал, за счет чего можно увеличить количество гостей в эту республику.

По его словам, такие форматы общения представителей туриндустрии разных стран дают возможность сообща решать общие проблемы и помогать друг другу в продвижении туристического продукта на международный рынок.

"Мы в Беларуси сейчас также разрабатывает концепцию развития туристической отрасли до 2030 года, поэтому внимательно изучаем опыт коллег из РФ и других стран Содружества. С одной стороны, это позволяет не наступать на те же грабли при реализации реформ, а с другой – сообща с коллегами из других стран вырабатывать и применять эффективные меры в этой сфере. Мы сильны, когда мы вместе. Понятно, что каждая страна продвигает свои интересы, но мы можем и должны помогать друг другу", — отметил замминистра.

Президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Апресян: для развития туризма нужны прямые авиарейсы Ереван — Ташкент
Говоря о проблемах и предложениях, Михаил Портной указал на важную тему защиты прав и интересов туристов. Механизмы страхования обсуждались с коллегами из других стран СНГ, свое видение представила и белорусская сторона.

Замминистра также отметил, что пока турпоток из Узбекистана в Беларусь невелик – около 17 тысяч человек за год, но эти цифры существенно должны вырасти после того, как между Минском и Ташкентом запустили прямое авиасообщение.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Беларусь, Туризм, СНГ, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Moscow Flower Show: самое красочное событие лета - фото
Лазерное шоу на площади Регистан в Самарканде
Вся страна на одной площади: в Самарканде показали лазерное шоу — видео
Как измеряют силу землетрясений
Как измеряют силу землетрясений

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054