Специалист назвал условия для размещения четырех блоков на узбекской АЭС

Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов в интервью местным СМИ заявил о желании республики в будущем построить еще два энергоблока на проектируемой в Джизакской области атомной станции. Вице-президент Инжинирингового дивизиона "Росатома" Андрей Кучумов рассказал Sputnik, какие варианты реализации проекта возможны в случае принятия такого решения.

Кучумов подчеркнул, что пока речь идет только о двухблочной АЭС, и контракт готовится именно на эту конфигурацию объекта.

"Если узбекская сторона обратится к нам с официальным запросом, то мы его уже будем рассматривать. Территориально выбранная площадка позволяет там разместить еще два блока – места хватит, но необходимо в этом случае будет провести дополнительные изыскательные работы. Главные вопросы, на которые предстоит в таком случае ответить – хватит ли воды для охлаждения четырех энергоблоков, и смогут ли электросети принять такую мощность – в 4,8 ГВт вместо 2,4 ГВт, как запланировано сейчас", — пояснил специалист "Росатома" корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Говоря о возможных форматах будущей станции, Кучумов указал на два наиболее распространенных варианта возведения и компоновки энергоблоков. От того, какой из них будет выбран, зависят и общие затраты.

"Есть здания и сооружения, относящиеся непосредственно к каждому энергоблоку, а есть общие здания и сооружения, которые обеспечивают работу энергоблоков и откуда осуществляется управление АЭС. Можно разбить проект на две очереди – возвести два блока и сопутствующую инфраструктуру, а затем построить еще два с отдельной собственной инфраструктурой. В этом случае затраты на обе очереди сопоставимы, ведь по сути это две рядом расположенные АЭС. Если изначально закладывать четырехблочную компоновку, то общие сооружения будут больше по площади, но их будет меньше по количеству, а значит и затраты на возведения снизятся", — заключил Кучумов.

Первая в Центральной Азии атомная электростанция будет возведена в Джизакской области, недалеко от озера Тузкан. Проект рассчитан на возведение двух энергоблоков поколения "3+", в соответствии с проектом "АЭС-2006" мощностью 1,2 ГВт каждый. До конца года планируется завершить изыскательные работы и заключить контракт, а строительные работы на площадке начать в 2020 году. Реализовать проект намерены к 2028 году.