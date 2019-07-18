Акилова: система сохранения исторического наследия была разрушена

Заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова рассказала о взаимодействии с ЮНЕСКО и о сохранении культурного наследия городов Узбекистана.

Замминистра заявила, что в Узбекистане ведется новая политика сохранения наследия. За 25 лет накопилось множество проблем, была разрушена система сохранения исторического наследия. Сейчас эта система создается практически с нуля.

Акилова напомнила, что на 42-й сессии всемирного наследия ЮНЕСКО, Узбекистан получил рекомендации относительно города Шахрисабз. Была создана экспертная группа и речи об исключении Шахрисабза из списка наследия уже не было.

Более того, на выполнение этих рекомендаций Узбекистану дали два года.

В Самарканде же, с октября прошлого года ведется активная работа. Сейчас там ведется подготовка к грядущему саммиту ШОС и в этой связи будут строятся многие культурные объекты. Однако одна из главных задач - не навредить историческому наследию этого города. Для этого привлекаются международные эксперты и архитекторы.

Благодаря этому составлен генеральный план города и составлен список рекомендаций. Любое строительство будет производится только по согласованию с Центром всемирного наследия.