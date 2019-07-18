Акилова: система сохранения исторического наследия была разрушена

Замминистра заявила, что в Узбекистане ведется новая политика сохранения наследия. За 25 лет накопилось множество проблем, была разрушена система сохранения исторического наследия. Сейчас эта система создается практически с нуля.
Акилова напомнила, что на 42-й сессии всемирного наследия ЮНЕСКО, Узбекистан получил рекомендации относительно города Шахрисабз. Была создана экспертная группа и речи об исключении Шахрисабза из списка наследия уже не было.
Более того, на выполнение этих рекомендаций Узбекистану дали два года.
Благодаря этому составлен генеральный план города и составлен список рекомендаций. Любое строительство будет производится только по согласованию с Центром всемирного наследия.