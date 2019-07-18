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Заслуженный энергетик РФ, доктор технических наук, директор НОЦ Возобновляемые виды энергии и установки на их основе Виктор Елистратов
© Foto : Из личного архива Виктора Елистратова

Эксперт о том, почему Узбекистан закупает электроэнергию у Казахстана

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Заслуженный энергетик РФ, доктор технических наук, директор НОЦ "Возобновляемые виды энергии и установки на их основе" Виктор Елистратов назвал основные причины покупки электроэнергии у Казахстана.

Казахстан с конца июня начал экспортные поставки электроэнергии в Узбекистан. За 2019 год в энергосистему Узбекистана энергосистему будет экспортировано более 1 млрд кВт⋅ч. Одним из важных условий для осуществления экспорта является обеспечение внутренних потребностей Казахстана.

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Эксперт рассказал, что такому соглашению способствовала в первую очередь рост потребления электроэнергии. Это можно связать с экономическим ростом Узбекистана. Растет число потребителей и строятся новые предприятия.

С другой стороны, во многих ТЭЦ Узбекистана может использоваться устаревшее оборудование с длительным сроком эксплуатации, что создает потребность в замещении электроэнергии при растущем спросе. 

Линии электропередач, архивное фото
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Казахстан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан

Елистратов не исключает также, что Казахстан может предлагать электроэнергию по цене, которая может быть конкурентной для местных производителей, тем самым вынуждая их заниматься повышением эффективности предприятий.

Эксперт напомнил, что в настоящее время активно ведется строительство АЭС в Узбекистане. Этот проект закроет большую часть потребностей в электроэнергии. Однако не стоит забывать, что Узбекистан - страна с достаточно большой территорией и есть регионы куда электроэнергию передавать попросту невыгодно и проще покупать ее у соседнего Казахстана.




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