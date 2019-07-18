Эксперт о том, почему Узбекистан закупает электроэнергию у Казахстана

Заслуженный энергетик РФ, доктор технических наук, директор НОЦ "Возобновляемые виды энергии и установки на их основе" Виктор Елистратов назвал основные причины покупки электроэнергии у Казахстана.

Казахстан с конца июня начал экспортные поставки электроэнергии в Узбекистан. За 2019 год в энергосистему Узбекистана энергосистему будет экспортировано более 1 млрд кВт⋅ч. Одним из важных условий для осуществления экспорта является обеспечение внутренних потребностей Казахстана.

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Эксперт рассказал, что такому соглашению способствовала в первую очередь рост потребления электроэнергии. Это можно связать с экономическим ростом Узбекистана. Растет число потребителей и строятся новые предприятия.

С другой стороны, во многих ТЭЦ Узбекистана может использоваться устаревшее оборудование с длительным сроком эксплуатации, что создает потребность в замещении электроэнергии при растущем спросе.

Елистратов не исключает также, что Казахстан может предлагать электроэнергию по цене, которая может быть конкурентной для местных производителей, тем самым вынуждая их заниматься повышением эффективности предприятий.

Эксперт напомнил, что в настоящее время активно ведется строительство АЭС в Узбекистане. Этот проект закроет большую часть потребностей в электроэнергии. Однако не стоит забывать, что Узбекистан - страна с достаточно большой территорией и есть регионы куда электроэнергию передавать попросту невыгодно и проще покупать ее у соседнего Казахстана.