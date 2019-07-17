Узбекистан и Казахстан открыли новую автодорогу международного значения

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Казахстана Аскар Мамин открыли автомобильную дорогу международного значения "Бейнеу — Акжигит — граница Узбекистана", сообщается на официальном Instagram-аккаунте казахстанского правительства.
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"Дорога позволит обеспечить более короткий выход узбекских товаров на рынки России и стран Кавказа через казахстанские морские порты и автодороги", — сказал Аскар Мамин.
Также он заметил, что товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном в прошлом году составил 3 млрд долларов, а с начала года этот показатель вырос на 25%.
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Напомним, длина автодороги составляет 84 км. Важный инфраструктурный объект входит в состав международного транзитно-транспортного коридора "Ташкент – Самарканд – Бухара – Нукус – Бейнеу – Атырау - Астрахань", с выходом в Прикаспийский регион и страны Европейского Союза.
На ее реконструкцию было выделено 108 миллионов долларов.