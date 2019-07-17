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Открытие автомобильной дороги Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана

Узбекистан и Казахстан открыли новую автодорогу международного значения

© Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан
Экономика
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Дорога позволит обеспечить более короткий выход узбекских товаров на рынки России и стран Кавказа через казахстанские морские порты и автодороги.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Казахстана Аскар Мамин открыли автомобильную дорогу международного значения "Бейнеу — Акжигит — граница Узбекистана", сообщается на официальном Instagram-аккаунте казахстанского правительства.

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Публикация от Новости Премьер-Министра РК (@primeministerkz)

"Дорога позволит обеспечить более короткий выход узбекских товаров на рынки России и стран Кавказа через казахстанские морские порты и автодороги", — сказал Аскар Мамин.

Открытие автомобильной дороги Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана
© Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан
Открытие автомобильной дороги "Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана"

Также он заметил, что товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном в прошлом году составил 3 млрд долларов, а с начала года этот показатель вырос на 25%.

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Напомним, длина автодороги составляет 84 км. Важный инфраструктурный объект входит в состав международного транзитно-транспортного коридора "Ташкент – Самарканд – Бухара – Нукус – Бейнеу – Атырау - Астрахань", с выходом в Прикаспийский регион и страны Европейского Союза.

 На ее реконструкцию было выделено 108 миллионов долларов. 

Теги:
Экономика, Узбекистан, Узбекистан, Казахстан, Казахстан, дорога



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