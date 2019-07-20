Мы все умрем. Перепрограммирование мозга

В последние годы ученые открыли способы удаленно управлять чужим мозгом без нейроинтерфейсов. Правда, для этого нужно изменять ДНК нервных клеток — но, при желании, это можно сделать незаметно. А некоторыми способами — массово. Что несут эти открытия? Лекарство от болезней мозга или методы массового контроля, а потом и самых фатальных последствий?

Новейшие технологии позволяют напрямую соединять мозг и компьютер с помощью нейроинтерфесов. Эти устройства могут как считывать активность нервных клеток, так и управлять их деятельностью с помощью электрических сигналов. В основном нейроинтерфесы надевают, как шлем или шапку, но для большей точности провода и электроды можно вживлять прямо в кору головного мозга.

Сегодня такие нейроимпланты используют для помощи людям с заболеваниями нервной или двигательной системы, а возможности их применения в будущем почти безграничны. Подробнее об этом мы рассказывали в одном из эпизодов сериала "Чипизация, киборгизация, нейроимпланты" нашего подкаста "Истории.doc".

Но для установки инвазивных нейроинтерфейсов приходится сначала проводить операцию на открытом мозге, а потом постоянно раздражать его посторонней электромагнитной активностью. Поэтому ученые ищут другие, более щадящие методы воздействия на нейроны. Несколько способов уже открыли — но для них нужно генетически модифицировать клетки мозга.

В новом эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно" врач лучевой диагностики и редактор портала Neuronovosti.ru Анна Хоружая рассказала, как и зачем переписывают генетический код нервных клеток, чем можно воздействовать на измененные нейроны и на ком (или на чем) тестируют новые способы управления мозгом.

Эпизод подготовлен при поддержке международного фестиваля науки и технологий Geek Picnic.

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