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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Перепрограммирование мозга

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Тема:
Подкасты РИА (119)
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В последние годы ученые открыли способы удаленно управлять чужим мозгом без нейроинтерфейсов. Правда, для этого нужно изменять ДНК нервных клеток — но, при желании, это можно сделать незаметно. А некоторыми способами — массово. Что несут эти открытия? Лекарство от болезней мозга или методы массового контроля, а потом и самых фатальных последствий?

Новейшие технологии позволяют напрямую соединять мозг и компьютер с помощью нейроинтерфесов. Эти устройства могут как считывать активность нервных клеток, так и управлять их деятельностью с помощью электрических сигналов. В основном нейроинтерфесы надевают, как шлем или шапку, но для большей точности провода и электроды можно вживлять прямо в кору головного мозга.

Сегодня такие нейроимпланты используют для помощи людям с заболеваниями нервной или двигательной системы, а возможности их применения в будущем почти безграничны. Подробнее об этом мы рассказывали в одном из эпизодов сериала "Чипизация, киборгизация, нейроимпланты" нашего подкаста "Истории.doc".

Илон Маск представил импланты для считывания информации из мозга
Neuralink
Илон Маск представил импланты для считывания информации из мозга
Но для установки инвазивных нейроинтерфейсов приходится сначала проводить операцию на открытом мозге, а потом постоянно раздражать его посторонней электромагнитной активностью. Поэтому ученые ищут другие, более щадящие методы воздействия на нейроны. Несколько способов уже открыли — но для них нужно генетически модифицировать клетки мозга.

В новом эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно" врач лучевой диагностики и редактор портала Neuronovosti.ru Анна Хоружая рассказала, как и зачем переписывают генетический код нервных клеток, чем можно воздействовать на измененные нейроны и на ком (или на чем) тестируют новые способы управления мозгом.

Эпизод подготовлен при поддержке международного фестиваля науки и технологий Geek Picnic.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (119)
Теги:
технологии, Ученые, мозг



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