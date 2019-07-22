Эксперт о том, почему не удается отправить в Узбекистан учителей из РФ

"Мы часто сталкиваемся с просьбами о том, чтобы привезти в Узбекистан педагогов, которые могли бы дать мастер-классы, организовать курсы переподготовки. Но это сложно осуществить по причине отличия учебных программ", - говорит Полковников в интервью Sputnik Узбекистан.
Декан УзГУМЯ о русском языке в Узбекистане: еще не так плачевно, но сложно
"Они (прим. ред.: Узбекистан) пошли по своему пути: создали собственные учебники по русскому языку и другим предметам. Поэтому привозить российскую учебную литературу будет не совсем правильно, так как она не будет сопоставляться с местной учебной программой", - отмечает эксперт.
Он подчеркивает, что в Узбекистане есть учителя, которые готовы преподавать русский язык и которые любят русский язык.