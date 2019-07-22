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Директор Русской Гуманитарной Миссии Алексей Полковников
Sputnik / Александр Натрускин

Эксперт о том, почему не удается отправить в Узбекистан учителей из РФ

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Генеральный директор АНО "Русская гуманитарная Миссия" Алексей Полковников рассказал о проблемах, связанных с преподаванием русского языка в Узбекистане.

"Мы часто сталкиваемся с просьбами о том, чтобы привезти в Узбекистан педагогов, которые могли бы дать мастер-классы, организовать курсы переподготовки. Но это сложно осуществить по причине отличия учебных программ", - говорит Полковников в интервью Sputnik Узбекистан.

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Гендиректор АНО "Русская гуманитарная Миссия" привел в пример школы Таджикистана, куда два года назад стали направлять российских учителей. В Узбекистане такое сделать не получается из-за отличия учебных программ.

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"Они (прим. ред.: Узбекистан) пошли по своему пути: создали собственные учебники по русскому языку и другим предметам. Поэтому привозить российскую учебную литературу будет не совсем правильно, так как она не будет сопоставляться с местной учебной программой", - отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что в Узбекистане есть учителя, которые готовы преподавать русский язык и которые любят русский язык.

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Теги:
сотрудничество, русский язык, Россия, Узбекистан, Аудио, подкаст



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