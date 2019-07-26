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Владимир Джаралла
Фото из личного архива

Эксперт о задержании Украиной танкера РФ: попытка скомпроментировать Зеленского

Радио
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О том, почему Служба безопасности Украины задержала российский танкер, рассказал политический эксперт Владимир Джаралла.

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma якобы за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе.

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Сотрудники украинского ведомства провели обыск на танкере, изъяли документацию и допросили экипаж. Джаралла считает произошедшее попыткой скомпроментировать нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

"В этом замешаны люди, которые пришли к власти ранее вместе с Порошенко, и были у власти в течение пяти лет. Их цель - создать проблемы администрации Зеленского и прекратить любые попытки к установлению диалога с Россией. Они пытаются создать дополнительные проблемы, которые пока никто не знает как решать, и готовы идти на новые авантюры", - рассказал он в эфире радио Sputnik.

При этом, по мнению эксперта, захват танкера послужит своего рода тестом для команды Зеленского, которая должна теперь уже на деле, решая эту ситуацию, показать, что она представляет из себя.

Теги:
Владимир Зеленский, танкер, Россия, Россия, Украина, Украина, Аудио, радио



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