СБУ отпустила экипаж задержанного российского танкера

В четверг Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Служба безопасности Украины отпустила моряков с задержанного российского танкера в порту Измаил в Одесской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства Дениса Голенко. При этом судно останется на Украине.

В настоящее время десять моряков едут на автобусе в Молдавию, оттуда они вылетят в Москву, рассказала агентству уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Они не задерживались, никаких процессуальных претензий — ни в нарушении административного, ни в нарушении уголовного, ни в нарушении гражданского права — к ним не предъявлялось. Проверили их паспорта и посадили на автобус", — отметила Москалькова.

В четверг СБУ заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit под предлогом того, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Комментируя задержание танкера, замглавы МИД России Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Москва считает подобные действия плохой новостью и продолжением провокационных действий ряда сил в Киеве.

"Кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения собственной провокации от 25 ноября (в Керченском проливе)", — заявил Карасин и добавил, что российская сторона будет тщательно разбираться в произошедшем.

Напомним, в ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.