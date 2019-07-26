Богданов о том, чем узбекский фондовый рынок может заинтересовать инвесторов

Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) и биржа Nasdaq окажут содействие Узбекистану в развитии фондового рынка, а также помогут предприятиям республики выйти на международные рынки капитала.

"Все крупнейшие узбекские компании: сырьевые, добывающие и нефтехимия, естественно, "Навоийский горно-металлургический комбинат" - все это может заинтересовать инвесторов. Сначала эти секторы нужно вывозить на Запад. Они дадут справедливую оценку общему состоянию, корпоративному, этого сегмента в Узбекистане и, соответственно, другие тоже подтянутся. Собственно, Россия таким образом и начинала", - считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Nasdaq и NYSE намерены помочь Узбекистану с развитием фондового рынка

Эксперт подчеркивает, что фондовая индустрия в Узбекистане развивается в правильном направлении, и последние планы властей республики по приватизации как раз добавляют интерес со стороны инвесторов и к предприятиям, и к фондовому рынку, и к узбекским активам в целом.

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