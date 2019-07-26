Эксперт о том, как прожиточный минимум изменит жизнь узбекистанцев

Министр экономики республики Батыр Ходжаев заявил, что в стране планируют ввести прожиточный минимум, его размер может составить порядка 800 тысяч сумов (около 90 долларов).
"Эти меры будут способствовать, во-первых, повышению среднего дохода в стране, вырастет платежеспособность населения. Во-вторых, произойдет ликвидация самых бедных, снизится неравенство", - сказал доктор экономических наук в интервью Sputnik Узбекистан.
Эксперт обращает внимание на то, что прожиточный минимум – это минимальная зарплата, минимальная пенсия, это деньги, которые должен получать каждый человек в стране.
Кроме того, по его словам, прожиточный минимум поможет поддержать экономику Узбекистан за счет раскручивания социальных расходов.
Подробности слушайте в нашем подкасте.