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Алексей Зубец
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Эксперт о том, как прожиточный минимум изменит жизнь узбекистанцев

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Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец отмечает, что введение прожиточного минимума положительно повлияет на экономику Узбекистана.

Министр экономики республики Батыр Ходжаев заявил, что в стране планируют ввести прожиточный минимум, его размер может составить порядка 800 тысяч сумов (около 90 долларов).

"Эти меры будут способствовать, во-первых, повышению среднего дохода в стране, вырастет платежеспособность населения. Во-вторых, произойдет ликвидация самых бедных, снизится неравенство", - сказал доктор экономических наук в интервью Sputnik Узбекистан.

Эксперт обращает внимание на то, что прожиточный минимум – это минимальная зарплата, минимальная пенсия, это деньги, которые должен получать каждый человек в стране. 

Кроме того, по его словам, прожиточный минимум поможет поддержать экономику Узбекистан за счет раскручивания социальных расходов.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
прожиточный минимум, деньги, Узбекистан



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