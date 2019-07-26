Эксперт о том, как прожиточный минимум изменит жизнь узбекистанцев

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец отмечает, что введение прожиточного минимума положительно повлияет на экономику Узбекистана.

Министр экономики республики Батыр Ходжаев заявил, что в стране планируют ввести прожиточный минимум, его размер может составить порядка 800 тысяч сумов (около 90 долларов).

"Эти меры будут способствовать, во-первых, повышению среднего дохода в стране, вырастет платежеспособность населения. Во-вторых, произойдет ликвидация самых бедных, снизится неравенство", - сказал доктор экономических наук в интервью Sputnik Узбекистан.

Эксперт обращает внимание на то, что прожиточный минимум – это минимальная зарплата, минимальная пенсия, это деньги, которые должен получать каждый человек в стране.

Кроме того, по его словам, прожиточный минимум поможет поддержать экономику Узбекистан за счет раскручивания социальных расходов.

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