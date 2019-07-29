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Генеральный директор туроператора Дельфин Сергей Ромашкин
© Foto : Из личного архива Сергея Ромашкина

Эксперт о "Золотом квадрате": туристам не понравятся длительные переезды

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Узбекистан и Казахстан намерены создать аналог российского "Золотого кольца". Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что такая идея не слишком перспективна из-за больших расстояний.

По мнению посла Узбекистана в Казахстане Саидикрама Ниязходжаева, люди, которые приезжают в Узбекистан для изучения истории Шелкового пути, должны посетить и Казахстан. Сейчас страны обсуждают проект совместного туристического маршрута под названием "Золотой квадрат", который, как отметил Ниязходжаев, должен в разы увеличить турпоток.

Мавзолей Амира Тимура в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан и Казахстан создадут аналог российского "Золотого кольца"

Однако эксперт по туризму Сергей Ромашкин сомневается в том, что подобный маршрут будет востребован среди путешественников.

"Такие маршруты популярны для автобусных туров, когда вы можете каждый день посещать новый город. Если же между городами нужно добираться самолетом или есть длинные переезды, превышающие 200-300 километров, то туристам это не понравится. Идея российского "Золотого кольца" как раз заключалась в том, что на относительно компактном расстоянии находятся интересные древние русские города. К сожалению, в Азии такие расстоянии, что подобное невозможно. Это, естественно, приведет к удорожанию туров и увеличению времени на маршрутах", - утверждает Ромашкин.

Подробности слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Туризм, Казахстан, Узбекистан



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