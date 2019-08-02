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Дмитрий Гусев
© Facebook / Дмитрий Гусев

Гусев о том, с чем связан дефицит бензина в Узбекистане

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Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев подчеркивает, что если в государстве на текущий момент существует дефицит, значит, цены на топливо явно занижены относительно рынка.

"В первую очередь, властям республики нужно задуматься, что они хотят -  насытить рынок или сохранить низкий уровень цен. Если они хотят сохранить рынок и низкую стоимость бензина, то им нужно будет каким-то образом принуждать инвесторов, которые добывают и перерабатывают, продавать часть нефтепродуктов по субсидируемым ценам. Если они хотят просто насытить рынок, чтобы он был, стеле нужно поднимать уровень цен на АЗС", - утверждает эксперт.

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.
© Sputnik / Евгений Одиноков
В Узбекистане в августе вырастут цены на бензин

В Узбекистане в последние годы регулярно ощущается острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется главным образом из России железнодорожным транспортом, это повышает ее себестоимость. В конце января Узбекистан начал рассматривать возможность поставки нефтепродуктов из Ирана.

В 2020 году на бензин АИ-80 будет установлена рыночная цена

"Цены должны вырасти, они должны быть рыночные, потому что если у нас будут на всей территории СНГ, включая РФ, цены, сопоставимые с соседними рынками: европейским, китайским, тогда будет конкуренция, тогда будет возможность импортировать топливо из соседних государств", - считает Гусев.

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Теги:
бензин, Узбекистан



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