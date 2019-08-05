Замминистра обороны РФ: Узбекистан создал уникальные условия на АрМИ-2019

"Мы заранее смогли ознакомиться с этой базой: узбекской стороне удалось создать превосходные условия. Российская команда из одиннадцати человек прекрасно разместилась тут, несмотря на постоянные тяжелые тренировки, ребята в отличном настроении и готовы бороться за победу", — заметил Иванов в интервью Sputnik Узбекистан.
"Мы рады, что Узбекистан присоединился к АрМИ в качестве организатора, ведь такие игры нас сближают", — заключил замминистра обороны РФ.
Всего в соревнованиях принимают участие представители 22 государств. В этом году узбекские военнослужащие поборются за победу в четырнадцати дисциплинах, в том числе впервые выступят на танковом биатлоне.