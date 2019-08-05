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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Замминистра обороны РФ: Узбекистан создал уникальные условия на АрМИ-2019

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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (12)
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На полигоне "Фориш" в Джизакской области Узбекистана впервые открылись соревнования в рамках Всемирных армейских игр. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов высоко оценил условия проживания участников и оснащенность базы.

По словам представителя российского оборонного ведомства, Узбекистану удалось создать прекрасные условия для гостей этого масштабного мероприятия.

"Мы заранее смогли ознакомиться с этой базой: узбекской стороне удалось создать превосходные условия. Российская команда из одиннадцати человек прекрасно разместилась тут, несмотря на постоянные тяжелые тренировки, ребята в отличном настроении и готовы бороться за победу", — заметил Иванов в интервью Sputnik Узбекистан.

Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На полигоне "Фориш" стартовал конкурс "Военно-медицинская эстафета"
Всего в военно-медицинской эстафете принимают участие десять команд. Узбекистан принимает армейские игры впервые.

"Мы рады, что Узбекистан присоединился к АрМИ в качестве организатора, ведь такие игры нас сближают", — заключил замминистра обороны РФ.

Всего в соревнованиях принимают участие представители 22 государств. В этом году узбекские военнослужащие поборются за победу в четырнадцати дисциплинах, в том числе впервые выступят на танковом биатлоне.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (12)
Теги:
военные, Узбекистан



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