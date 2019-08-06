Асафов: виновные в гибели Стенина должны быть названы поименно

Пять лет назад, 6 августа 2014 года, под Донецком погиб фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян украинскими военными и сожжен на шоссе.

"Безусловно, даже при очевидных доказательствах Киев будет отрицать причастность своих силовиков к этому трагическому событию. И тут вопрос не только в определении конкретных виновных ‒ а виновны, на мой взгляд, все украинские должностные лица, отдававшие соответствующие приказы, начиная с президента Украины( на то время Петра Порошенко – ред.) и заканчивая непосредственными исполнителями, ‒ но и в установлении их местонахождения", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Эксперт считает, что виновные уже давно находятся в местах, недоступных для российской правовой системы. Однако точку в этом деле поставить необходимо, а причастные к произошедшему должны быть если не наказаны, то хотя бы поименно названы.

Указом Президента РФ Андрей посмертно награжден орденом Мужества за героизм, проявленный при исполнении профессионального долга.

Имя Андрея Стенина носит Международный конкурс фотожурналистики, который ежегодно проводит "Россия сегодня". Это единственная в нашей стране международная площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру. Прием заявок на конкурс каждый год ежегодно стартует 22 декабря – в день рождения Андрея.