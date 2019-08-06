17:29 06 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
Политолог Александр Асафов
© Sputnik /

Асафов: виновные в гибели Стенина должны быть названы поименно

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik оценил перспективы дел, открытых по факту гибели фотокорреспондента Андрея Стенина.

Пять лет назад, 6 августа 2014 года, под Донецком погиб фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян украинскими военными и сожжен на шоссе.

"Безусловно, даже при очевидных доказательствах Киев будет отрицать причастность своих силовиков к этому трагическому событию. И тут вопрос не только в определении конкретных виновных ‒ а виновны, на мой взгляд, все украинские должностные лица, отдававшие соответствующие приказы, начиная с президента Украины( на то время Петра Порошенко – ред.) и заканчивая непосредственными исполнителями, ‒ но и в установлении их местонахождения", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Якутия, любовь моя, Россия
Alexei Vasilyev
Лучшие снимки финалистов конкурса имени Андрея Стенина
17
Эксперт считает, что виновные уже давно находятся в местах, недоступных для российской правовой системы. Однако точку в этом деле поставить необходимо, а причастные к произошедшему должны быть если не наказаны, то хотя бы поименно названы.

Указом Президента РФ Андрей посмертно награжден орденом Мужества за героизм, проявленный при исполнении профессионального долга.

Имя Андрея Стенина носит Международный конкурс фотожурналистики, который ежегодно проводит "Россия сегодня". Это единственная в нашей стране международная площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру. Прием заявок на конкурс каждый год ежегодно стартует 22 декабря – в день рождения Андрея.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
АрМИ–2019: как открывалась "Военно-медицинская эстафета" – фото
В Пакистане придумали, как сэкономить на подготовке к Курбан-байраму - видео
Лучшие логотипы областей Узбекистана
Лучшие логотипы регионов Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054