Генцлер объяснила, как справиться с наводнениями в Ташкенте

В наводнениях виноваты не градостроители, их причина — глобальное изменение климата, когда максимальное количество осадков распределяется неравномерно по определенным месяцам, заявила Ирина Генцлер.Sputnik Узбекистан.
"В процессе перестройки кварталов уже нужно учитывать пиковые нагрузки, делать более мощную систему ливневой канализации по сравнению со старой", — сказала Генцлер.
Ранее исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев заявил, что ущерб от засухи и наводнений в странах Центральной Азии к 2050 году может вырасти до 5% регионального ВВП, если страны не выработают скоординированные действия в борьбе с изменением климата.