Генцлер объяснила, как справиться с наводнениями в Ташкенте

Директор направления "Городское хозяйство" российского фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер рассказала, почему в Ташкенте периодически затапливает улицы и как решить эту проблему.

В наводнениях виноваты не градостроители, их причина — глобальное изменение климата, когда максимальное количество осадков распределяется неравномерно по определенным месяцам, заявила Ирина Генцлер.

"Ташкент здесь ничем не хуже других городов. Сейчас с этой проблемой столкнулись все страны", — отметила она в эфире Sputnik Узбекистан

"В процессе перестройки кварталов уже нужно учитывать пиковые нагрузки, делать более мощную систему ливневой канализации по сравнению со старой", — сказала Генцлер.

Ранее исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев заявил, что ущерб от засухи и наводнений в странах Центральной Азии к 2050 году может вырасти до 5% регионального ВВП, если страны не выработают скоординированные действия в борьбе с изменением климата.