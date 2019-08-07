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Ирина Генцлер
© Foto : Из личного архива Ирины Генцлер

Генцлер объяснила, как справиться с наводнениями в Ташкенте

Радио
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Директор направления "Городское хозяйство" российского фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер рассказала, почему в Ташкенте периодически затапливает улицы и как решить эту проблему.

В наводнениях виноваты не градостроители, их причина — глобальное изменение климата, когда максимальное количество осадков распределяется неравномерно по определенным месяцам, заявила Ирина Генцлер. 

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© Sputnik /
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"Ташкент здесь ничем не хуже других городов. Сейчас с этой проблемой столкнулись все страны", — отметила она в эфире Sputnik Узбекистан.

"В процессе перестройки кварталов уже нужно учитывать пиковые нагрузки, делать более мощную систему ливневой канализации по сравнению со старой", — сказала Генцлер.

Ранее исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев заявил, что ущерб от засухи и наводнений в странах Центральной Азии к 2050 году может вырасти до 5% регионального ВВП, если страны не выработают скоординированные действия в борьбе с изменением климата.

Теги:
дожди, наводнение, Ташкент



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