Экологи оценили последствия изменения климата в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Ущерб от засухи и наводнений в странах Центральной Азии к 2050 году может вырасти до 5% регионального ВВП, если страны не выработают скоординированные действия в борьбе с изменением климата. Такое заявление сделал исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Без адаптационных мер ущерб от засухи и наводнений в регионе будет возрастать. По разным оценкам, он достигает от 2 до 5% ВВП региона Центральной Азии к 2050 году", — сказал Абдуллаев на открытии Центральноазиатской конференции по вопросам изменения климата, которая проходит в Ташкенте.

По данным РЭЦЦА, в настоящее время экономический ущерб от негативных последствий изменения климата составляет порядка 1,3% общего ВВП стран Центральной Азии.

Абдуллаев отметил высокую уязвимость водных ресурсов Центральной Азии от изменения климата. В частности, речь идет о сокращении водообеспеченности экосистем, сельского хозяйства и энергетики.

По данным РЭЦЦА, глобальное повышение температуры на четыре градуса приведет к 2050 году к повышению спроса на оросительную воду на 30%. При этом повышение температуры на два градуса за это время может привести к сокращению площади ледников в полтора раза, на 4 градуса — на 80%.

Разработка мер по борьбе с изменением климата невозможна без регионального сотрудничества, подчеркнул Абдуллаев. По его мнению, срочные и адресные действия являются архиважным элементном Парижского соглашения, Повестки-2030 и других глобальных усилий и действий.

Водный вопрос является одним из наиболее болезненных в отношениях государств Центральной Азии. Производителями водных ресурсов за счет своих высокогорных ледников являются только две страны — Кыргызстан и Таджикистан. По данным Узгидромета, темпы сокращения объема ледников составляют от 0,2 до 1% в год. Из-за интенсивного таяния чаши ледниковых озер переполняются, что приводит к селевым потокам.

По данным межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, обеспеченность водой в регионе к 2040 году может снизиться почти на 25% — до полутора тысяч кубометров в год на человека, за счет увеличения потребления и роста экономик этих стран. Чрезмерное водопотребление в Амударье и Сырдарье привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, высыханию Аральского моря, которое до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Но за последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба.

Организаторами Центральноазиатской конференции по вопросам изменения климата являются РЭЦЦА, Всемирный банк (ВБ), Узгидромет. В конференции участвуют представители министерств и ведомств пяти центральноазиатских стран (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), а также ООН, международных и местных общественных организаций и компаний.

Первая конференция прошла 24-25 января прошлого года в Алматы.