Эксперт объяснил, почему в Узбекистане растут цены на мясо

Руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова РАН Дмитрий Гордеев назвал причины повышения цены на мясо в Узбекистане.

Эксперт обращает внимание на то, что в республике один из основных критериев повышения цены на мясо – отсутствие баланса производства и потребления.

"В Узбекистане мясо на рынки, в основном, поставляют фермеры. Производство фермерских хозяйств достаточно небольшое, и себестоимость продукции очень зависима от повышения цен, например, на зерно, на энергоносители", - утверждает Гордеев в интервью Sputnik Узбекистан.

Он отмечает, что крупные предприятия менее болезненно переносят разные экономические встряски. К тому же, значительно влияет на внутренний рынок Узбекистана импорт мяса из Казахстана.

"Соответственно, все риски и ценовые колебания связаны с недостаточным внутренним промышленным производством, поэтому, прежде всего, нужно развивать внутреннее производство крупных производителей, которые способны насытить внешний рынок и гарантировать и качество, и определенную низкую цену для покупателей", - считает эксперт.

В качестве неудачного государственного регулирования экономики Гордеев приводит в пример Кубу и Венесуэлу.

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"В России регулирование цен на мясо осуществляется за счет баланса спроса и предложения. К примеру, у нас достиг насыщения мясом птицы внутренний рынок, и компании долгое время поддерживают цены на стабильно низком уровне: рынок насыщен продукцией, и нет никаких предпосылок для увеличения стоимости. Более того, это стимулирует фирмы выходить на международные внешние рынки и продвигать свои товары там", - говорит эксперт.

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