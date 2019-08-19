Замглавы МАГАТЭ рассказал, кто стоит за антиатомными выступлениями

"Уран - это уникальное топливо. Один килограмм дает нам до 800 тысяч киловатт электроэнергии, а уголь или газ - 7-8 киловатт. При этом это действительно климатически чистая генерация. Действующие АЭС экономят столько выбросов в атмосферу, сколько было бы, если убрать на один год с дорог 400 миллионов авто. Я уверен, атомная энергетика - безальтернативна", — подчеркнул Чудаков в интервью Sputnik Узбекистан.
"Мне представляется, что за всеми антиатомными выступлениями стоят сторонники углеводородного сырья. Видимо, они четко понимают, что именно атомная энергетика их похоронит в будущем другие источники энергии", — заключил он.
По его данным, на сегодняшний день атомная энергетика покрывает до 11% мировых потребностей в электроэнергии, 30 государств сейчас задумались над строительством новых энергоблоков, а всего на территории Азии действует свыше 50 блоков, что составляет две трети от мировой ядерной генерации.