Глава "Узатома" рассказал, где и как будут храниться ядерные отходы от АЭС

Сенат Олий Мажлиса принял закон "Об использовании атомной энергии в мирных целях". Глава агенства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов сразу после пленарного заседания объяснил Sputnik, в чем необходимость этого законодательного акта, а также раскрыл некоторые детали реализуемого в Узбекистане проекта.

Мирзамахмудов отметил, что закон необходим для приведения в общую структуру всех нормативных актов, а также для распределения обязанностей между ведомствами при реализации такого стратегического энергопроекта. Главное внимание уделено вопросам безопасности АЭС как на стадии эксплуатации, так и в период после вывода ее из действия. Для этого уже сейчас создается специальный фонд, который будет покрывать эти расходы.

Глава "Узатома" отдельно прокомментировал алгоритм утилизации и хранения радиоактивных отходов.

"Мы рассматриваем различные варианты безопасного и надежного способа хранения ядерных отходов. Согласно мировой практики, первые пять лет такие отходы хранятся в водном бассейне АЭС, а затем, через 10-15 лет после запуска станции - уже в специальных сухих хранилищах на территории станции. Потом они подлежат переработке и окончательной утилизации. При этом все эти процессы абсолютно безопасны для экологии и населения. Причем, стоит заметить, что все отработанное топливо в мире занимает площадь не более одного футбольного стадиона", — подчеркнул Мирзамахмудов.

Комментируя вопрос о возможности строительства дополнительно еще двух энергоблоков на узбекской АЭС, глава "Узатома" отметил, что Узбекистан не исключает такой возможности и должен определиться с окончательной конфигурацией до 2025 года. При принятии положительного решения это позволит сэкономить на строительстве до 30%.

Контракт на строительство атомной электростанции, по словам чиновника, планируется подписать в декабре этого года. В настоящее время переговоры и консультации с российскими и международными экспертами проходят по графику.

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