Эксперт: мигранты не представляют, как вести себя при общении с полицией

Специалист в сфере работы с мигрантами Анна Тер-Саакова рассказала, как мигранты на территории РФ осведомлены о своих правах.

Группа учащихся Высшей школы экономики выпустила памятку на узбекском, таджикском, кыргызском и русском языках о том, что делать мигранту, кому звонить и какие у него права в случае задержания полицией.

Один из соавторов, куратор просветительского проекта "Школа языков соседей" Анна Тер-Саакова рассказала о том, чем такая памятка будет полезна для иностранных граждан в России.

По словам эксперта, материалов, которые знакомят мигрантов с их собственными правами, много не бывает никогда.

Большая часть людей не представляет, какие у них есть права и что на самом деле незаконно при общении с полицией, в первую очередь, со стороны полиции, пояснила Анна Sputnik Таджикистан.

Даже на первом слайде в таком электронном документе сразу можно увидеть информацию о том, что простая проверка документов на основании якобы каких-то спецопераций незаконна.

Создание памятки стало результатом итогового проекта учащихся НИУ ВШЭ. Данные собирались из методических материалов нескольких правозащитных фондов, в том числе "Тонг Жахони", чьи активисты и указаны в документе в качестве контактных лиц. Юридическую достоверность памятки проверяли юристы, с которыми сама Анна Тер-Саакова познакомилась за три года работы в миграционной сфере.