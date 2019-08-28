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Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов
© Фото с личной страницы Юрия Крупнова на Facebook

Эксперт: миграционные центры помогут и России, и Узбекистану

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Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предполагает, что открытие специальных центров - единственный способ легализации миграционных потоков.

Власти Узбекистана проведут переговоры с руководством десяти регионов России по открытию в республике фронт-офисов для выдачи патентов на осуществление трудовой деятельности в РФ.

Эксперт считает, что открытие таких центров - единственный способ перевести довольно хаотические миграционные потоки между Узбекистаном и РФ в организованные и целевые.

"Это решение, которое надо всячески приветствовать, так как на Узбекистане мы можем отработать новое поколение миграционных программ и методик взаимодействия", - рассказал Юрий Крупнов для Sputnik Узбекистан.

Эксперт думает, что необходим также переход на систему, которая даст понимание, где мигранты будут работать и как они при этом будут защищены. Тем самым работники обезопасят себя и не нарушат условия рынка труда РФ. 

А для того чтобы вопрос медицинских справок стал важной функцией для качества работы и пребывания на территории РФ, необходимо создать единые стандарты выдачи справок и обеспечить должную систему контроля, считает Юрий Крупнов.

Теги:
Узбекистан, Россия, незаконная миграция, трудовая миграция, миграция



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