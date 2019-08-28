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Захарова: многоточия в деле Вышинского быть не может

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала освобождение журналиста Кирилла Вышинского.

"Мы безусловно приветствуем освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского. Это первый шаг на пути к установлению справедливости в отношении журналиста", - сказала Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Конечно, компенсировать то, что было сделано в отношении него киевским режимом невозможно, но он на свободе, и это очень важно, считает официальный представитель МИД РФ.

Это не тот случай, когда подобное отношение к журналистам может "сойти с рук". Многоточия здесь быть не может, тут в правовой сфере должна быть поставлена точка, рассказала Захарова.

Теги:
Мария Захарова, Свобода слова, свобода слова, свобода, Кирилл Вышинский



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