Захарова: многоточия в деле Вышинского быть не может

"Мы безусловно приветствуем освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского. Это первый шаг на пути к установлению справедливости в отношении журналиста", - сказала Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Конечно, компенсировать то, что было сделано в отношении него киевским режимом невозможно, но он на свободе, и это очень важно, считает официальный представитель МИД РФ.

Это не тот случай, когда подобное отношение к журналистам может "сойти с рук". Многоточия здесь быть не может, тут в правовой сфере должна быть поставлена точка, рассказала Захарова.